Экс-замгендиректора "Энергии" не признал вину в покушении на мошенничество

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Бывший заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексей Белобородов, которого обвиняют в покушении на мошенничество, не признал вину в инкриминируемом преступлении, передает Агентство "Москва".

"Вину не признаю, скрываться не намерен", – заявил Белобородов в начале заседания суда.

Следователи задержали Белобородова вместе с двумя подчиненными. Всем подозреваемым предъявили обвинение в покушении на мошенничество по первой части, статьи 30 и четвертой части статьи 159 УК РФ.

Ранее у Белобородова были изъяты меченые купюры на сумму 500 тысяч рублей. Их передали во время оперативных мероприятий, проведенных ФСБ.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева является одним из ведущих предприятий космической промышленности СССР и РФ. Штаб-квартира корпорации находится в подмосковном Королеве.