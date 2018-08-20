СК просит арестовать экс-замгендиректора РКК "Энергия" Белобородова

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Следствие просит арестовать бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексея Белобородова, сообщает Агентство "Москва".

В Бабушкинском суде отметили, что рассмотрение ходатайства начнется после доставки обвиняемого в суд.

Вместе с Белобородовым задержаны два его подчиненных. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

Ранее сообщалось, что следователи изъяли у Белобородова меченые купюры на сумму 500 тысяч рублей. Эти купюры ранее передали Белобородову во время оперативных мероприятий, проведенных ФСБ.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева – одно из ведущих предприятий космической промышленности РФ. Штаб-квартира корпорации находится в подмосковном Королеве.