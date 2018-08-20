У бывшего замгендиректора "Энергии" Белобородова изъяли полмиллиона меченых купюр

Фото: СК РФ

У бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексея Белобородова следователи изъяли меченые купюры на сумму 500 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный канал Следственного комитета в Tamtam.

Отмечается, что эти купюры ранее передали Белобородову во время оперативных мероприятий, проведенных ФСБ. В общей сложности у бывшего замгендиректора нашли 500 тысяч рублей, 28 тысяч евро, а также доллары США.

Белобородову и двум его подчиненным уже предъявили обвинение в покушении на мошенничество. 17 августа все они были уволены.

В получении взяток подозреваются сразу несколько сотрудников корпорации "Энергия". Сейчас они дают признательные показания.

Ранее в столице сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, а также юриста предприятия Екатерину Аверьянову. Их подозревают в хищении 330 миллионов рублей.