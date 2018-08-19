Сотрудников РКК "Энергия" заподозрили в получении взяток

19 августа, 13:09
Фото: depositphotos/belchonock
Несколько сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия" подозреваются в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент подозреваемые дают признательные показания. Официальное обвинение и мера пресечения задержанным будут объявлены в суде в понедельник 20 августа.
В "Роскосмосе" отметили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о произошедшем. Он дал распоряжение оказать максимальное содействие следствию.
По данным ТАСС, в попытках мошенничества обвиняются замгендиректора РКК "Энергия" и двое его подчиненных.
Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, а также юриста предприятия Екатерину Аверьянову. Их подозревают в хищении на сумму в 330 миллионов рублей.
По предварительным данным, они украли деньги государственной корпорации "Роскосмос", оплатив ими фиктивно оказанные услуги адвокатской конторы "Третьяков и партнеры". Ее руководитель Игорь Третьяков скрылся от следствия и сейчас объявлен в федеральный розыск. Между тем, сотрудники ФСБ провели обыски в домах подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах. Уголовное дело возбудили еще 20 июля. Тогда же начались обыски в головном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаше.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: