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Происшествия

19 августа, 13:09

Сотрудников РКК "Энергия" заподозрили в получении взяток

происшествия

Фото: depositphotos/belchonock

Несколько сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия" подозреваются в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент подозреваемые дают признательные показания. Официальное обвинение и мера пресечения задержанным будут объявлены в суде в понедельник 20 августа.

В "Роскосмосе" отметили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о произошедшем. Он дал распоряжение оказать максимальное содействие следствию.

По данным ТАСС, в попытках мошенничества обвиняются замгендиректора РКК "Энергия" и двое его подчиненных.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, а также юриста предприятия Екатерину Аверьянову. Их подозревают в хищении на сумму в 330 миллионов рублей.

По предварительным данным, они украли деньги государственной корпорации "Роскосмос", оплатив ими фиктивно оказанные услуги адвокатской конторы "Третьяков и партнеры". Ее руководитель Игорь Третьяков скрылся от следствия и сейчас объявлен в федеральный розыск. Между тем, сотрудники ФСБ провели обыски в домах подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах. Уголовное дело возбудили еще 20 июля. Тогда же начались обыски в головном институте "Роскосмоса" ЦНИИмаше.

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