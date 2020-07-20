Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о состоянии избитого отчимом ребенка

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Избитый отчимом ребенок в Подмосковье в настоящий момент чувствует себя хорошо, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Она отметила, что в настоящий момент он остается в больнице. Сейчас ожидается правовая оценка действия его матери. После этого, по словам Мишоновой, органы опеки будут заниматься жизнеустройством мальчика.

"Но параллельно мы ищем его родственников – как со стороны матери, так и со стороны отца, который вписан в свидетельство. В случае если родственников, готовых принять ребенка, не окажется, ему будет подобрана замещающая семья на время следствия", – сообщила Мишонова.

Она добавила, что мальчик легко контактирует с посторонними, активен и развит по возрасту. Мишонова отметила, что ребенок жалуется на боли в голове и ноге.

"Но врачи говорят, что в ближайшее время его состояние наладится. Мы надеемся, что он пробудет здесь максимум пять-шесть дней", – рассказала региональный детский омбудсмен.

Двухлетнего ребенка с видимыми телесными повреждениями нашли рядом с КПП одного из поселков в Дмитровском городском округе. Впоследствии был задержан 22-летний мужчина, который подозревается в систематическом истязании пасынка в период с 1 по 18 июля.

Его арестовали решением суда. До этого был проведен допрос, в ходе которого мужчина признался, что избивал ребенка из-за личной неприязни. В настоящий момент планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, нацеленной на определение степени тяжести вреда, причиненного ребенку.

Следователи продолжают устанавливать причины, условия и обстоятельства совершенного преступления. Был опрошен ряд свидетелей. Кроме того, уголовное дело возбудили и в отношении матери ребенка по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").