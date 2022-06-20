Один человек пострадал при обстреле ВСУ брянского поселка Суземка

Фото: AP Photo/Andriy Andriyenko

Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела в поселке повреждена районная электрическая сеть, частично отсутствует электричество. По предварительной информации, есть пострадавший.

Ранее глава региона заявил, что при обстреле села Займище пострадали четыре человека.

До этого Богомаз сообщил об обстреле поселка Случевска с территории Украины. В результате один человек был ранен, его доставили в больницу и оказали всестороннюю медицинскую помощь.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.