Школьник из Оренбурга через такси отправил мамины драгоценности аферистам в Уфу

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Школьник из Оренбурга через такси отправил в Уфу мамины драгоценности аферистам, которые представились сотрудниками поликлиники и ФСБ. Об этом сообщили в телеграм-канале полиции Оренбуржья.

По информации правоохранительных органов, стоимость драгоценностей составляет 383 тысячи рублей. Кроме того, 15-летний мальчик перевел мошенникам 15 тысяч рублей с карты родителей. Об этом сообщила в полиции 49-летняя женщина. Также подросток назвал аферистам код из СМС.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным Центробанка, в I квартале 2024 года сумма похищенных у россиян денег составляла 4,3 миллиарда рублей, а в аналогичный период 2025 года выросла до 6,9 миллиарда рублей. С января по март банки предотвратили свыше 40 миллионов попыток хищения денег у клиентов.