ТАСС: причиной пожара в здании управы в Москве стало короткое замыкание

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Причиной возгорания в здании районной управы на востоке Москвы стало короткое замыкание. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

При этом, как сказано в сообщении, распространению огня способствовали деревянные перекрытия с пустотами.

О пожаре в здании управы в Москве на Щербаковской улице стало известно вечером 19 мая. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, а после она увеличилась до 1 200 "квадратов".

В результате спасателям удалось ликвидировать открытое горение. К тушению пожара привлекались 48 единиц техники и 155 человек личного состава.

