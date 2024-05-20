Открытое горение в здании на востоке Москвы ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали открытое горение в здании управы на востоке Москвы в районе Соколиная гора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Проводится проливка и разборка конструкций", – указано в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 48 единиц техники и 155 человек личного состава.

О пожаре в Москве в здании 5А на Щербаковской улице стало известно вечером 19 мая. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, а впоследствии увеличилась до 1 200 "квадратов".

