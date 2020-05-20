Мужчина из травматического пистолета ранил троих людей на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "112"

Неизвестный ранил из пистолета троих людей на Южнопортовой улице и скрылся с места происшествия, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером в среду, 20 мая, в результате конфликта между гражданами. Предположительно, мужчина стрелял из травматического пистолета.

Сейчас полиция устанавливает личность стрелявшего.

Ранее неизвестный устроил стрельбу с балкона жилого дома на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. В результате инцидента никто не пострадал.