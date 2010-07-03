Стала известна причина остановки поездов на фиолетовой ветке метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поезда Таганско-Краснопресненской линии несколько минут не ходили в сторону "Котельников" из-за пьяного мужчины, который гулял по путям. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу пресс-службы УВД подземки Алексея Мышляева.

В 16:35 постороннего заметили на открытом участке между "Текстильщиками" и "Волгоградским проспектом". Как выяснилось позже, им был 39-летний уроженец Северного Кавказа. Спустя 20 минут с жесткого пути сняли напряжение, чтобы сохранить жизнь и здоровье мужчины.

Когда человека увели с перегона, его осмотрели медики. Они поставили предварительный диагноз – перелом левого плеча и ссадина левой руки. Пострадавшего отвезли в ГКБ № 1.

Восстановить движение поездов и подать напряжение удалось в 17:06. По словам Мышляева, случившееся не повлияло на работу фиолетовой ветки.

"Заказан обзор видеонаблюдения. Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене", – заключил он.

