На фиолетовой ветке метро восстановили движение поездов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено, сообщает пресс-служба метро.

Некоторое время составы не ходили между станциями "Таганская" и "Выхино".

"Пожалуйста, соблюдайте правила пользования метро. Спускаться на пути запрещено. Это важно для вашей безопасности и безопасности других пассажиров", – добавили в метро.

Ранее из-за оказавшегося на путях пассажира поезда не ходили в сторону "Котельников".

