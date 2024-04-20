Липецкий губернатор Артамонов сообщил об отмене режима воздушной опасности

20 апреля, 17:43Происшествия
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Предупреждение о воздушной опасности отменили в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов проинформировал об этом местных жителей.
"Внимание! Отбой воздушной опасности", – написал он в телеграм-канале.
Режим воздушной опасности ввели в регионе днем 20 апреля. Граждан призвали доверять только информации из официальных источников.
Позже губернатор сообщил об обнаружении обломков двух метеозондов в Хлевенском районе и Воловском округе. По предварительным данным, инцидент обошелся без жертв.
Аналогичное предупреждение было распространено 16 апреля из-за приближения к региону беспилотников ВСУ.