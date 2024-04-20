Липецкий губернатор Артамонов сообщил об отмене режима воздушной опасности

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Предупреждение о воздушной опасности отменили в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов проинформировал об этом местных жителей.

"Внимание! Отбой воздушной опасности", – написал он в телеграм-канале.

Режим воздушной опасности ввели в регионе днем 20 апреля. Граждан призвали доверять только информации из официальных источников.

Позже губернатор сообщил об обнаружении обломков двух метеозондов в Хлевенском районе и Воловском округе. По предварительным данным, инцидент обошелся без жертв.

Аналогичное предупреждение было распространено 16 апреля из-за приближения к региону беспилотников ВСУ.