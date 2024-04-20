Движение транспорта ограничено в три поселка Кемеровской области из-за перелива дорог

Фото: МЧС России

Движение транспорта ограничено в три населенных пункта на юге Кузбасса из-за перелива дорог. Глава Таштагольского района Андрей Орлов рассказал о ситуации с паводками в своем телеграм-канале.

"Все ответственные службы и специалисты остаются в состоянии готовности. Имеются переливы на дорогах Таштагол – Усть-Кабырза (32 и 42 километры), Центральный – Амзас, ограничено движение в поселки Мрассу, Килинск, Сокол", – говорится в его публикации.

Орлов подчеркнул, что соответствующие службы уже приступили к восстановительным работам. Он призвал местных жителей быть осторожными и учитывать риск подтопления территорий.

Ранее сообщалось, что число жилых домов, подтопленных в российских регионах весенним паводком, за сутки сократилось почти на 500. По последним данным, их число составило 17 318. Число затопленных приусадебных участков уменьшилось на 307 – до 32 386.

Владимир Путин поручил министерству строительства и ЖКХ РФ оперативно реагировать и оценивать ущерб от весеннего половодья на территории субъектов.

