20 апреля, 09:19Происшествия
Движение транспорта ограничено в три поселка Кемеровской области из-за перелива дорог
Фото: МЧС России
Движение транспорта ограничено в три населенных пункта на юге Кузбасса из-за перелива дорог. Глава Таштагольского района Андрей Орлов рассказал о ситуации с паводками в своем телеграм-канале.
"Все ответственные службы и специалисты остаются в состоянии готовности. Имеются переливы на дорогах Таштагол – Усть-Кабырза (32 и 42 километры), Центральный – Амзас, ограничено движение в поселки Мрассу, Килинск, Сокол", – говорится в его публикации.
Орлов подчеркнул, что соответствующие службы уже приступили к восстановительным работам. Он призвал местных жителей быть осторожными и учитывать риск подтопления территорий.
Ранее сообщалось, что число жилых домов, подтопленных в российских регионах весенним паводком, за сутки сократилось почти на 500. По последним данным, их число составило 17 318. Число затопленных приусадебных участков уменьшилось на 307 – до 32 386.
Владимир Путин поручил министерству строительства и ЖКХ РФ оперативно реагировать и оценивать ущерб от весеннего половодья на территории субъектов.
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