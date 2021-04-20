Во время стрельбы в Нью-Йорке погиб один человек

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В результате стрельбы в супермаркете в районе Лонг-Айленд погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Стрельбу открыл один из посетителей супермаркета по неизвестным причинам в одном из офисных помещений и застрелил одного человека.

Еще двое получили ранения, их госпитализировали.

Стрелку удалось скрыться, все близлежащие школы закрыты, а в районе проводится розыск преступника.

Местная полиция настоятельно рекомендует горожанам не паниковать и оставаться у себя дома.

Ранее не менее пяти человек пострадали при стрельбе в американском штате Луизиана. По данным полиции, стрельба произошла в городе Шривпорт в 21:02 в воскресенье, 18 апреля (5:02 19 апреля по московскому времени). В данный момент на месте находится 21 полицейское подразделение.

Все пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.