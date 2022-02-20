Спасатели нашли тело пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Водолазы обнаружили на дне Москвы-реки тело экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина, пропавшего в начале февраля в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Тело найдено поисково-маневренной группой и волонтерами в 14:33 по московскому времени", – отметил собеседник агентства.

70-летний Ялунин пропал в ночь с 5 на 6 февраля после того, как выехал на прогулку на квадроцикле в Одинцовском районе Московской области. Позже на дне Москвы-реки было найдено транспортное средство, а 8 февраля его достали из воды.

К поискам пропавшего экс-сотрудника министерства юстиции были подключены криминалисты Следственного комитета. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

