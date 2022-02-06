К поискам экс-замминистра юстиции в Подмосковье подключились криминалисты СК

Фото: СК РФ

Центральный аппарат Следственного комитета РФ подключился к поискам пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина. Об этом сообщает ТАСС.

"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата СК России подключиться к поисковым мероприятиям и выяснению всех обстоятельств произошедшего", – уточнили в правоохранительных органах.

По информации СК, может быть задействована высокотехнологичная техника, предназначенная непосредственно для поиска людей в сложных условиях.

70-летний Ялунин в субботу вечером отправился на прогулку на квадроцикле в Одинцовском районе и перестал выходить на связь. Неподалеку от села Козино были найдены следы транспортного средства, ведущие к Москва-реке. На ледовом покрытии водоема обнаружили разлом, впоследствии на дне был найден квадроцикл.

По факту инцидента следственные органы Главного следственного управления СК по Московской области организовали доследственную проверку.