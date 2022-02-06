К поискам экс-замминистра юстиции в Подмосковье подключились криминалисты СК

12:22
Фото: СК РФ
Центральный аппарат Следственного комитета РФ подключился к поискам пропавшего в Подмосковье бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина. Об этом сообщает ТАСС.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата СК России подключиться к поисковым мероприятиям и выяснению всех обстоятельств произошедшего", – уточнили в правоохранительных органах.
По информации СК, может быть задействована высокотехнологичная техника, предназначенная непосредственно для поиска людей в сложных условиях.
70-летний Ялунин в субботу вечером отправился на прогулку на квадроцикле в Одинцовском районе и перестал выходить на связь. Неподалеку от села Козино были найдены следы транспортного средства, ведущие к Москва-реке. На ледовом покрытии водоема обнаружили разлом, впоследствии на дне был найден квадроцикл.
По факту инцидента следственные органы Главного следственного управления СК по Московской области организовали доследственную проверку.
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