Спасатели подняли со дна реки квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции

Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru

Спасатели подняли со дна Москвы-реки квадроцикл пропавшего в Московской области экс-заместителя министра юстиции Владимир Ялунина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Квадроцикл извлечен из воды, его передали сотрудникам Следственного комитета. Поиски Ялунина сейчас продолжаются", – рассказал собеседник агентства.

Бывший замминистра юстиции пропал в ночь с 5 на 6 февраля. Он выехал на прогулку на квадроцикле в Одинцовском районе.

Во время поисковой операции был обнаружен квадроцикл Ялунина.

В поисках пропавшего экс-сотрудника министерства юстиции задействованы криминалисты Следственного комитета. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.