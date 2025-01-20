Норовирус стал причиной заболевания 9 воспитанников детсада в Красноярске

Фото: телеграм-канал "Роспотребнадзор Красноярск"

Причиной заболевания девяти воспитанников детского сада № 271 в Красноярске стала РНК норовируса, передает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Ранее управление ведомства сообщало, что организовало санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации четырех случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди воспитанников учреждения. Двое из заболевших были госпитализированы.

Инфекцию обнаружили после исследования проб биоматериалов, отобранных у заболевших детей. Причем у сотрудников младшей группы и пищеблока возбудитель обнаружен не был, что позволило предположить, что вирус в группу занес из дома один из заболевших.

Сейчас группа закрыта на карантин. При этом двое заболевших, которые проходили лечение в стационаре, уже готовятся к выписке, отметили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора в данный момент организовали еще одно санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации аналогичного заболевания у восьми воспитанников красноярского детского сада № 15. В группе также введен карантин, а все заболевшие проходят амбулаторное лечение.

Между тем в Красноярске зафиксировали еще несколько случаев отравления, но уже в санатории "Сосновый бор". Отдыхающие оздоровительного учреждения стали жаловаться на плохое самочувствие 16 января, у них фиксировались признаки кишечной инфекции. С 17 января санаторий, где отдыхали свыше сотни человек, приостановил свою работу.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи не исключают, что причиной отравления могли стать просроченные яйца, из которых сделали омлет.

По последним данным, число пострадавших выросло до 47 человек. Из них 10 были госпитализированы, остальные находятся под наблюдением медиков в санатории. У первых пяти обследованных выявили норовирус.