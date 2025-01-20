Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Число пострадавших при обстреле села Бехтеры Херсонской области возросло до 21, сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко в беседе с ТАСС.

По его словам, при обстреле украинские солдаты использовали две ракеты из РСЗО HIMARS и суббоеприпас DPICM.

ВСУ атаковали населенный пункт утром 20 января. Удар пришелся по школе. Изначально сообщалось о трех пострадавших детях, двух охранниках и директоре образовательного учреждения. Они были госпитализированы.

В свою очередь, сенатор от региона Игорь Кастюкевич заявил, что раненым будет оказана помощь, в том числе транспортировка детей в Москву в случае необходимости.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что среди пострадавших есть и погибшие. Он пообещал, что виновные в этой атаке понесут наказание.