20 января, 04:13Происшествия
13 человек погибли в результате пожара в школьном общежитии в Китае – СМИ
Фото: 123RF/nitinut380
По меньшей мере 13 человек погибли при пожаре в общежитии при школе в китайской провинции Хэнань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Еще один человек пострадал, его доставили в местную больницу. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.
На данный момент возгорание уже потушили. О причинах пожара пока не сообщается.
Ранее четыре новорожденных погибли при пожаре, произошедшем в Республиканском перинатальном центре в Баку. Еще три человека отравились дымом. Их госпитализировали в токсикологическое отделение клинического медцентра.
До этого почти 400 коз погибли в результате пожара на ферме на северо-востоке Франции. По данным СМИ, огонь вспыхнул на ферме в коммуне Нордайм в ночь на 22 декабря. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.
В Аргентине любитель кофе чуть не сжег город
Читайте также