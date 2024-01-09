Четыре младенца погибли при пожаре в перинатальном центре в Баку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четыре новорожденных погибли при пожаре, произошедшем утром 9 января в Республиканском перинатальном центре в Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление МЧС и Генпрокуратуры Азербайджана.

"В результате пожара погибли четыре младенца", – говорится в сообщении.

Еще три человека отравились дымом. Их госпитализировали в токсикологическое отделение клинического медцентра.

Для ликвидации возгорания в перинатальном центре привлекли около 90 сотрудников и 20 единиц техники. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого младенец погиб в результате наезда трактора во время сбора винограда на северо-востоке Франции. Инцидент произошел в одном из виноградников в департамента Марна. Колыбель с младенцем лежала в тени тракторного колеса.

