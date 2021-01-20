19:17
Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Число погибших в результате взрыва в Мадриде выросло до трех, сообщил представитель правительства Испании в сообществе столицы страны Хосе Мануэль Франко в интервью телеканалу 24 Horas.
Он отметил, что взрыв произошел в доме, в котором живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Франко подтвердил версию о взрыве газа.
"Рядом со зданием также расположен колледж и дом престарелых", – сообщил представитель испанского правительства, добавив, что в доме велись ремонтные работы газового котла.
Он отметил, что, по его данным, три человека погибли, еще один пропал. Последний из них был техником, который чинил котел. Еще одна погибшая женщина шла по улице, двое находились в здании, заявил Франко. Он отметил, что после разбора завалов число погибших может возрасти.
По последним данным, восемь человек пострадали в результате взрыва. Один из них находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что пожарные собираются зайти в здание, в котором продолжает выгорать газ.
Инцидент произошел на улице Толедо в 15:00 по местному времени (17:00 по мск). Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания.
Жительница Мадрида рассказала о взрыве в центре города
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: