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Число погибших в результате взрыва в Мадриде выросло до трех, сообщил представитель правительства Испании в сообществе столицы страны Хосе Мануэль Франко в интервью телеканалу 24 Horas.

Он отметил, что взрыв произошел в доме, в котором живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Франко подтвердил версию о взрыве газа.

"Рядом со зданием также расположен колледж и дом престарелых", – сообщил представитель испанского правительства, добавив, что в доме велись ремонтные работы газового котла.

Он отметил, что, по его данным, три человека погибли, еще один пропал. Последний из них был техником, который чинил котел. Еще одна погибшая женщина шла по улице, двое находились в здании, заявил Франко. Он отметил, что после разбора завалов число погибших может возрасти.

По последним данным, восемь человек пострадали в результате взрыва. Один из них находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что пожарные собираются зайти в здание, в котором продолжает выгорать газ.

Инцидент произошел на улице Толедо в 15:00 по местному времени (17:00 по мск). Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания.