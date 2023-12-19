Движение затруднено на Волоколамском шоссе из-за ДТП с несколькими авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Волоколамском шоссе, в районе дома 14, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии уже работают городские оперативные службы, устанавливающие обстоятельства случившегося и информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе также предупредили, что движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с автобусом на 87 километре дороги А-107 в Богородском городском округе. В результате аварии погиб один человек.

До этого четыре человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса на западе Москвы. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и врезался в светофор. По факту ДТП начата проверка.

Четыре человека пострадали в ДТП на западе Москвы