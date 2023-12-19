Уголовное дело возбудили из-за угроз в адрес семьи погибшего в Марьинке военнослужащего

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В Ростовской области завели уголовное дело после угроз, поступивших семье погибшего в ходе спецоперации РФ военнослужащего Романа Рудакова. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регионального главка МВД России.

"По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по городу Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ", – сообщается в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас правоохранители принимают все необходимые меры, чтобы вычислить и поймать злоумышленников.

Ранее во время зачистки Марьинки на стене одного из домов была обнаружена последняя просьба Рудакова. Военнослужащий хотел, чтобы о его близких позаботились. Рядом с посланием нашли девять тел. Уточнялось, что штурмовая группа российских солдат попала в засаду и окружение. Бойцы держали оборону до последнего патрона.

Замполит отдал приказ достать из стены кирпич, на котором было записано послание. Командир полка принял решение сделать памятный знак с этим камнем, который теперь будет храниться в штабе рядом со знаменем части.

Позднее стало известно, что семье Рудакова поступают угрозы. Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал полицию пресечь их.

В свою очередь, глава Ростовской области Василий Голубев поручил предоставить необходимую помощь семье военного. Он назвал Рудакова героем и заверил, что его близких не бросят.