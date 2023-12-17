В Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца

Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Во время зачистки Марьинки на стене одного из домов была обнаружена последняя просьба российского бойца. Об этом пишет RT.

"Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате", – написал на стене Роман Рудаков из Батайска.

Рядом с посланием обнаружили девять тел. Сообщается, что штурмовая группа российских военнослужащих попала в засаду и окружение, связь с ними была потеряна. Отмечается, что бойцы держали оборону до последнего патрона.

Замполит отдал приказ достать из стены кирпич, на котором было записано послание солдата. Командир полка принял решение сделать памятный знак с этим камнем, который теперь будет храниться в штабе рядом со знаменем части.

Ранее в зоне спецоперации погиб 28-летний мастер спорта РФ по шорт-треку Иван Денисов. Он представлял Марий Эл на турнирах по шорт-треку. После завершения спортивной карьеры он начал работать тренером.

До этого в Севастополе прошли похороны погибшего начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова. Под его руководством подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод "Азовсталь".