Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке российского военного

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу российского военнослужащего Романа Рудакова "позаботиться о матери, сестре и брате". Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

"Военнослужащий оставил надпись на стене дома в населенном пункте Марьинка, приняв вместе с товарищами неравный бой", – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что во время зачистки Марьинки на стене одного из домов была обнаружена последняя просьба российского бойца. Рядом с посланием обнаружили девять тел. Штурмовая группа военнослужащих РФ попала в засаду и окружение, связь с ними была потеряна. Бойцы держали оборону до последнего патрона.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что сотрудникам полиции необходимо пресечь угрозы родственникам оставившего послание в Марьинке погибшего бойца РФ. Также следует обеспечить его семье безопасность, добавил парламентарий.