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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году в ходе проведения спецоперации, Россия "не заняла ни одного поселка". Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, – это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года", – заявил украинский президент.

При этом в мае этого года Минобороны России сообщало о взятии под контроль Артемовска. В августе этого года российские военные продвигались на купянском направлении.

10 декабря военнослужащие ВС РФ подняли флаг России над Марьинкой в ДНР и закрепились в населенном пункте.

До этого сообщалось, что российская армия за прошлую неделю взяла в плен 12 украинских военных. Более того, отечественные ПВО сбили пять украинских самолетов, в числе которых оказались три МиГ-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 ВСУ.



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