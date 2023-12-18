В ГД прокомментировали угрозы семье оставившего послание в Марьинке бойца РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сотрудникам полиции необходимо пресечь угрозы родственникам оставившего послание в Марьинке погибшего бойца РФ Романа Рудакова. Также следует обеспечить его семье безопасность, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Как он подчеркнул, помимо угроз, поступает большое число звонков от тех, кто поддерживает родственников солдата.

"Конечно, им нужно оказать помощь. В частности, необходимо выяснить, кто именно звонит с угрозами, как-то это пресечь", – цитирует парламентария "Лента.ру".

По словам Чепы, правоохранительные органы должны отреагировать на угрозы.

17 декабря стало известно, что во время зачистки Марьинки на стене одного из домов была обнаружена последняя просьба российского бойца. Рядом с посланием нашли девять тел.

Сообщалось, что штурмовая группа российских военнослужащих попала в засаду и окружение, связь с ними была потеряна. Бойцы держали оборону до последнего патрона.

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