Ростовский губернатор поручил помочь семье военного, оставившего послание в Марьинке

Фото: телеграм-канал Readovka

Глава Ростовской области Василий Голубев поручил предоставить необходимую помощь семье военного Романа Рудакова, который в Марьинке оставил послание с последней просьбой. Об этом губернатор рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Поручил связаться с семьей Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Вчера родных героя навестил глава администрации Батайска, представители Минобороны РФ. Знаю, что брату Романа Алексею уже оказывают требующуюся ему помощь", – говорится в его публикации.

Голубев также пообещал навести маму Рудакова Ольгу. Глава региона назвал военнослужащего героем и заверил, что его семью не бросят.

Ранее во время зачистки Марьинки на стене одного из домов была обнаружена последняя просьба российского бойца Романа Рудакова. Военнослужащий хотел, чтобы о его близких позаботились.

Рядом с посланием обнаружили девять тел. Уточнялось, что штурмовая группа российских солдат попала в засаду и окружение, в результате чего связь с ними была потеряна. Отмечается, что бойцы держали оборону до последнего патрона.

Замполит отдал приказ достать из стены кирпич, на котором было записано послание. Командир полка принял решение сделать памятный знак с этим камнем, который теперь будет храниться в штабе рядом со знаменем части.



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