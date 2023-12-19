Число погибших при землетрясении в Китае достигло 111

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Количество жертв прошедшего на северо-западе Китая землетрясения увеличилось до 111 человек. Так, в провинции Ганьсу число погибших достигло 100 человек, в провинции Цинхай – 11 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения в Ганьсу.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на северо-западе Китая, в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде провинции Ганьсу, вечером 18 декабря. Эпицентр подземных толчков располагался в 101 километре к юго-западу от города Ланьчжоу.

Власти КНР ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение. В провинции Ганьсу работают в общей сложности более 1,4 тысячи пожарных и спасателей.

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