Осужденный напал на сотрудника ФСИН при проверке в саратовских колониях

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Часть осужденных, содержащихся в колониях Саратовской области, препятствуют работе комиссии, устраивают провокации и нападения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Один из осужденных во время проверки напал на проверяющего из ФСИН. Он нанес ему несколько ударов.

Также некоторые заключенные организуют различные провокации. В частности, они выгнали из помещений отрядов на улицу осужденных, не поддерживающих их противоправную деятельность.

"В результате на холоде оказались около 200 человек. Сотрудники ФСИН урегулировали данную ситуацию, зачинщиков привлекли к ответственности", – говорится в сообщении.

В результате обысков у осужденных изымают сотовые телефоны, самодельные ножи, наркотики и алкоголь кустарного производства.

Ранее в Сети были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным. В Кремле отметили, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице, объявили в федеральный розыск.

По итогам проверок фактов пыток над осужденными в колонии в Саратовской области были уволены 18 сотрудников регионального управления ФСИН и возбуждены 12 уголовных дел.

