Основателя проекта Gulagu.net Осечкина внесли в базу розыска МВД РФ

10:03
Фото: facebook.com/Владимир Осечкин
Основатель и руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС.
"Осечкин Владимир Валерьевич, 1981 года рождения, разыскивается по статье УК", – указано в базе розыска МВД РФ.
В карточке уточняется, что Осечкин переобъявлен в розыск.
25 августа Осечкин опубликовал видео, на котором запечатлен факт применения силы к заключенному в наручниках. Предположительно, ролик был снят в ИК-4 Белгородской области в 2015–2016 годах.
Правозащитник покинул Россию в 2015 году, когда против него возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд заочно арестовал Осечкина в 2020 году. В настоящее время он живет во Франции.
Ранее в федеральный розыск объявили бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице. Также его заочно арестовали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о причинах объявления мужчины в розыск. Позднее прокуратура Саратовской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Савельева.
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