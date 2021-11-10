Прокурор отменил дело против мужчины, обнародовавшего видео с пытками в саратовской тюрьме

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Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении белоруса Сергея Савельева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Снежану Мунтян.

Мужчина ранее обнародовал видео с пытками в саратовской тюрьме. После этого Савельева заочно арестовали, указав на то, что он получил неправомерный доступ к цифровой информации.

"Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева 27 октября текущего года было отменено прокуратурой", – рассказала адвокат.

По словам юриста, дело передано для проведения проверки в рамках статей 144 и 145 УПК РФ. Его рассмотрят в Главном следственном управлении СК России.

В начале октября следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными в Саратовской области.

В Кремле также прокомментировали видео с пытками. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что по данному факту проводятся проверки, система на данный факт отреагировала.