СК возбудил дело после гибели заключенного в саратовской колонии

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Следственный комитет начал расследование уголовного дела после убийства заключенного в колонии в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Инцидент произошел утром 12 ноября в ИК-7 в Красноармейске. По данным следствия, при отсутствии надзора со стороны администрации колонии 44-летний осужденный ударил ножом 41-летнего заключенного, от чего тот скончался.

"Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – говорится в сообщении.

В настоящее время СК проводит допросы осужденных и сотрудников колонии, а также изъятие документации. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее следователи организовали проверку после публикации в Сети видеозаписи издевательств в тюремной больнице под Саратовом.

В следственном управлении СК по региону заявили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".