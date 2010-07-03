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Происшествия

09:43

Роспотребнадзор назвал причину отравления артистов Мариинского театра

происшествия

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Причиной отравления девяти музыкантов Мариинского театра стал золотистый стафилококк в заказанной с доставкой еде "Дело вкуса", сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что всего было зарегистрировано 13 случаев заболеваний, из них шесть человек госпитализировали в инфекционные стационары Москвы.

Всем обратившимся за медпомощью с жалобами на рвоту, озноб и боли в животе поставили диагноз – пищевая токсикоинфекция. Все они употребляли заказанную через интернет еду в ланч-боксах.

Производителем готовой еды является кейтеринговая компания "Дело вкуса" ИП Анисимова С. В. (Чермянский проезд, 7). Предприятие работает по заказам через интернет и call-центр.

При проверке в цехе компании были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении и хранении готовой пищевой продукции. В частности, отсутствовали необходимые документы.

В цехе изъято 988 килограмм различной пищевой продукции без маркировки, в том числе 118 партий готовой к отправке продукции общим весом 873 килограмм. В образцах и смывах с оборудования и рук повара выявили кишечную палочку и золотистый стафилококк, в продукции, которую употребляли заболевшие, обнаружен также энтеротоксин стафилококка.

Золотистый стафилококк выделен и у 10 сотрудников цеха. В отношении ИП Анисимова С. В. составлены протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. 1 ноября предприятие опечатано, и материалы дела направлены в суд.

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