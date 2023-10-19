Американский беспилотник подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма

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Беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма. Об этом сообщает Life.ru.

Как отмечается в материале, БПЛА осуществлял полет над Черным морем с разведывательными целями. Внезапно дрон подал сигнал, который свидетельствовал о потере связи, а затем направился к одной из баз Североатлантического альянса.

Американский разведывательный беспилотник не раз замечали над Черным морем. Так, 15 октября в воздух был поднят российский истребитель Су-27 с целью не допустить нарушения государственной границы РФ.

Экипаж самолета идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США. При приближении истребителя иностранный беспилотник совершил разворот от госграницы РФ.

18 октября стало известно, что Воздушно-космические силы России должны будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем с использованием самолетов с комплексами "Кинжал". Соответствующее поручение дал Владимир Путин.



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