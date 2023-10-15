Су-27 не допустил нарушения границы американским беспилотником над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский истребитель Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ американским разведывательным беспилотником RQ-4B Global Hawk над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В воскресенье 15 октября российские средства контроля воздушного пространства над Черным морем обнаружили приближающуюся к госгранице РФ воздушную цель.

"Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", – уточнили в ведомстве.

Уточняется, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный беспилотник совершил разворот от госграницы РФ.

"Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы РФ не допущено", – подчеркнули в Минобороны России.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 октября была пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА по объектам на территории России. В военном ведомстве уточнили, что всего дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа.