Шесть человек заняли музей Прадо в Мадриде и угрожают покончить с собой – СМИ

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Шесть человек заняли один из залов в музее Прадо в Мадриде и угрожают покончить с собой, если председатель правительства Педро Санчес не выполнит их требований, сообщает испанский телеканал "Секста".

Они называют себя "жертвами рапсового масла". Речь идет о вспышке заболевания, произошедшей в 1981 году из-за массового отравления рапсовым маслом в Испании.

Как утверждают члены группы, представляющей интересы пострадавших, тогда могли погибнуть около четырех тысяч человек.

Люди развернули баннер, где написано требование о встрече с премьер-министром Санчесом.

Ранее вооруженный мужчина захватил филиал банка в городе Кварели в Грузии.

Как сообщалось, злоумышленник требовал около 160 тысяч долларов в обмен на заложников. В здании филиала банка находилось около 15 человек.

Позднее сообщалось, что мужчину задержали.