Движение на МКАД у Кузьминского лесопарка восстановили после ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на внутренней стороне 13-го километра МКАД в районе Кузьминского лесопарка восстановили после ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Дептранса.

Авария произошла в понедельник вечером, 18 октября. По последним данным, погиб один человек, еще один получил травмы.

В районе ДТП ограничивали движение по двум крайним полосам.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 11 километра МКАД, в районе пересечения с Новорязанским шоссе, произошла авария с участием трех автомобилей. В районе ДТП перекрыли три полосы движения транспорта. Водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.