Более 30 человек пострадали при стычках у здания кабмина Армении

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Не менее 34 человек, из которых 16 полицейских, пострадали во время стычек у здания правительства Армении в Ереване. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны сообщает ТАСС.

"В результате столкновений возле здания правительства, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, 18 гражданских лиц", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что 17 человек уже выписали, и еще 17 продолжают получать помощь, один из них был прооперирован.

19 сентября Азербайджан начал локальную "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе. В Минобороны страны объяснили такое решение восстановлением конституционного строя в регионе. Баку потребовал полного вывода ВС Армении из Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении.

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