В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех скончавшихся был зафиксирован диагноз "пневмония", отметили в Оперштабе. Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на COVID-19.

Всего начала пандемии в столице скончались 4 698 человека с коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 4 828 новых случаев COVID-19. Из них 1 230 пациентов не имели клинических проявлений инфекции.

Москва продолжает оставаться во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19. Число новых случаев COVID-19 в столице составляет 5,45 на 100 тысяч человек.

Ранее немецкие ученые объявили, что им удалось обнаружить механизм заражения коронавирусом. По мнению специалистов, пластичность помогает вирусу передвигаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой.