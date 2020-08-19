В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

19 августа, 23:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У всех скончавшихся был зафиксирован диагноз "пневмония", отметили в Оперштабе. Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на COVID-19.
Всего начала пандемии в столице скончались 4 698 человека с коронавирусом.
За последние сутки в России выявили 4 828 новых случаев COVID-19. Из них 1 230 пациентов не имели клинических проявлений инфекции.
Москва продолжает оставаться во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19. Число новых случаев COVID-19 в столице составляет 5,45 на 100 тысяч человек.
Ранее немецкие ученые объявили, что им удалось обнаружить механизм заражения коронавирусом. По мнению специалистов, пластичность помогает вирусу передвигаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой.
Москва находится во втором десятке регионов РФ по числу новых случаев коронавируса
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