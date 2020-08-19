Минздрав Белоруссии подтвердил смерть участника акции протеста

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В Белоруссии умер участник акции протеста. Эту информацию подтвердил МИД страны. Об этом сообщает RT.

Пострадавшим стал 43-летний Геннадий Шутов из Бреста.

"С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что мужчину в тяжелом состоянии 13 августа перевели из Брестской областной больницы в госпиталь министерства обороны.

"Вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", – добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов в Бресте.

Накануне в результате акций в Минске погиб еще один человек. Стало известно, что в ходе уличных акций водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода. От полученных травм он скончался на месте.