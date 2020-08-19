Минздрав Белоруссии подтвердил смерть участника акции протеста

15:16
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
В Белоруссии умер участник акции протеста. Эту информацию подтвердил МИД страны. Об этом сообщает RT.
Пострадавшим стал 43-летний Геннадий Шутов из Бреста.
"С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что мужчину в тяжелом состоянии 13 августа перевели из Брестской областной больницы в госпиталь министерства обороны.
"Вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", – добавили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщали, что Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов в Бресте.
Накануне в результате акций в Минске погиб еще один человек. Стало известно, что в ходе уличных акций водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода. От полученных травм он скончался на месте.
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