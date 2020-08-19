Лукашенко пообещал выдать оппозиции метлы и лопаты

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал создание оппозицией координационного совета, сообщают "Дни.ру".

Он пообещал обеспечить всех, кто претендует на государственные должности, метлами и лопатами.

"В стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", – заявил белорусский лидер в ходе заседания Совета безопасности.

14 августа Центральная избирательная комиссия Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

На этом фоне по всей Белоруссии начались акции протеста. Митингующие вышли на улицы во многих городах республики. Стражи порядка подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Позднее белорусская оппозиция опубликовала список членов координационного совета для передачи власти. По словам представителя Светланы Тихановской, члены совета выбирались с учетом интересов граждан страны.

Лукашенко заявил, что создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти. Он отметил, что в распоряжении властей имеется достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы.