В "Победе" опровергли жесткую посадку самолета в Гюмри

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Информация о жесткой посадке самолета "Победы" в аэропорту Гюмри в Армении не соответствует действительности, цитирует пресс-службу перевозчика ТАСС.

"Победа" опровергает информацию о жесткой посадке в Гюмри. На послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса. Там также подтвердили, что пострадавших нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет российской авиакомпании "Победа", летевший из Москвы, совершил жесткую посадку.

15 августа Airbus А321 компании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье.

На борту было 226 пассажира и семь членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы. Причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321. Остальных членов экипажа он наградил орденами Мужества.

