Дерби Спартака и ЦСКА началось с аплодисментов экипажу Airbus A321

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Футбольный матч московских клубов Спартак и ЦСКА начался с аплодисментов в честь экипажа самолета А321 "Уральских авиалиний", который сумел предотвратить гибель пассажиров при аварийной посадке в кукурузном поле.

Ранее Российская премьер-лига сообщала, что все матчи шестого тура будут начинаться с аплодисментов в адрес пилотов и бортпроводников самолета А321.

Накануне их овациями встретили на стадионе в Екатеринбурге. Командир Дамир Юсупов первым ударил по мячу, таким образом, символически открыв матч между "Уралом" и "Крыльями Советов". На поле вышел весь экипаж. Более двадцати тысяч человек аплодировали стоя.

ЧП произошло утром 15 августа. На борту самолета, который совершил аварийную посадку с отказавшими двигателями, находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Госпитализация потребовалась только одной женщине, 20 августа ее должны выписать.

Владимир Путин присвоил летчикам A321 звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

В "Уральских авиалиниях" рассказали, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.

Согласно данным расшифровки записи с "черных ящиков", которая была опубликована в Сети, перед вылетом диспетчеры предупреждали экипаж о птицах. Через пару минут после взлета пилоты передали сигнал бедствия и попросили разрешения вернуться в аэропорт, но в этот момент отказал второй двигатель. Далее самолет сел в поле и снова вышел на связь – уже с земли. Пилотам удалось посадить лайнер с полными баками топлива с выключенными двигателями и без шасси.

