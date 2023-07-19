Человек упал под поезд на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро

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Пассажир упал под поезд на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время его извлекли, состояние уточняется", – говорится в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что у мужчины диагностировали травмы, несовместимые с жизнью.

До этого стало известно о произошедшем сбое в движении поездов от станции "Нагорная" до "Серпуховской" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на путях. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Позже столичный Дептранс сообщил о восстановлении и введении в график движения поездов.

Ранее на станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии метро мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Он выжил, ему быстро помогли подняться на платформу.

Поезда не будут ходить между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" 22–23 июля