Не менее 13 заключенных погибли в ходе столкновений в тюрьме Эквадора

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По меньшей мере 13 заключенных погибли в ходе столкновений в тюрьме в городе Санто-Доминго на северо-западе Эквадора.

Как сообщила в Twitter сообщила местная служба, занимающаяся отбывающими наказание правонарушителями, еще два человека пострадали.

На место происшествия прибыли полицейские и военные. Прокуратура Эквадора начала проверку.

В феврале прошлого года в трех тюрьмах Эквадора вспыхнули бунты из-за борьбы враждующих банд наркоторговцев. Жертвами стали 67 человек. Несколько охранников получили ранения.

В 2019 году беспорядки произошли в колонии в пригороде Душанбе. Тогда погибли 29 заключенных. Кроме того, жертвами бунтов стали трое сотрудников исправительного учреждения.