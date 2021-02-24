В Эквадоре 67 человек погибли в тюремных бунтах

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Жертвами бунтов в трех тюрьмах Эквадора стали 67 человек, сообщает "Мир 24".

По предварительным данным, бунты вспыхнули из-за борьбы враждующих банд наркоторговцев. Ранения получили несколько охранников. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о том, что Минобороны проводит строгий контроль за оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами вблизи тюрем.

В начале февраля бунт заключенных произошел в тюрьме и центре предварительного содержания в Сент-Луисе.

Несколько лет назад беспорядки произошли в колонии в пригороде Душанбе. Тогда погибли 29 заключенных. Также жертвами беспорядков стали трое сотрудников исправительного учреждения.

30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание за причастность к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", устроили беспорядки. Вооружившись ножами и другим холодным оружием, они взяли в заложники трех сотрудников колонии, пытаясь совершить побег.