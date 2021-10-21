Во ФСИН прокомментировали инцидент с отрубленной головой в пермской колонии

09:33
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
В ИК-10 в Пермском крае проводятся проверки после появившейся информации об отрубленной голове на производстве. Об этом сообщает РИА Новости.
"По данному факту проводятся проверки – внутренняя проверка начата в ИК, также проверку проводит Следственный комитет, инцидент не комментируем", – сообщили в пресс-службы ГУ ФСИН по Пермскому краю, добавив, что происшествие имело место 18 октября.
ИК-10 расположена в городе Чусовом. Там есть собственный участок в лесу, где работают две бригады. Колония выпускает более 80 наименований продукции.
Ранее во Владикавказе следователи возбудили уголовное дело по факту беспорядков, которые устроили заключенные в исправительной колонии. Сообщалось, что бунт в колонии № 1 начался из-за проведения массовых обысков.
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